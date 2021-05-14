42-летний житель Удмуртии до смерти забил палкой свою сожительницу

Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии
42-летний житель села Грахово в Удмуртии подозревается в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.
Утром 12 мая нашли тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти в ее собственной квартире.
Началось следствие. Было установлено, что женщина проживала с сожителем, который ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, 11 мая они выпивали алкоголь и между ними произошла ссора. Подозреваемый взял в руки палку и начал избивать женщину. Потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений.
Отмечается, что когда мужчина понял, что его сожительница мертва, он сам позвонил в полицию.
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