Мужчины 79 и 85 лет скончались от коронавируса 14 мая в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 14 мая в Удмуртии зарегистрировали два летальных случая от коронавируса: умерли мужчины 79 и 85 лет.

Также этой болезнью заразилось еще 44 человека. Из них одиннадцать детей и пять пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 102 943 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 432 случая заболевания среди жителей. Из них 30 244 человека уже выздоровели, а 429 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 100 303 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 507.

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