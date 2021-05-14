Торжественные открытия Летнего сада и фан-зоны в парке Кирова пройдут 14 и 15 мая в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В парках Ижевска начинается новый летний сезон. Он стартует уже в эти выходные. Так, торжественные открытия Летнего Сада им. Горького и фан-зоны в Парке Кирова пройдут для жителей 14 и 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фан-зона

14 мая на фан-зоне в парке Кирова с 10:00 до 14:00 организуют просмотр мультфильмов в честь начала летнего сезона. А с 18:00 до 19:30 там пройдет концерт. Уже 15 мая в 11:00 жители города смогут попасть в виртуальный концертный зал.

Парк имени Кирова

15 мая, в субботу, с 12:00 до 15:00 в парке будет вестись подготовка к летнему сезону, в которой предлагается поучаствовать неравнодушным ижевчанам. Так совместно с газетой «Ясно» в птичьей столовой пройдет субботник.

Летний сад

15 мая в 16:00 стартует семейный квест. После его завершения, в 18:00, начнется розыгрыш призов и безлимита на аттракционы. А с 19:00 в парке будет проходить дискотека.

Напомним, сегодня, 14 мая, в Парке космонавтов начнет свою работу новое колесо обозрения и еще несколько аттракционов. А с 7 мая в Парке Кирова работает другое колесо обозрения, которое установили в 2021 году.

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