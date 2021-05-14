Движение на перекрестке Горького – Бородина ограничат в Ижевске с 14 мая Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В столице Удмуртии на несколько дней ограничат движение транспорта через перекресток улиц Горького и Бородина. Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с начавшейся заменой трубопровода в районе Летнего сада.

Плановый срок ограничения – с 21:00 14 мая до 06:00 17 мая, с 21:00 21 мая до 06:00 24 мая. Проезд транспорта осуществляется по второй полосе.

В период с 21:00 15 мая до 09:00 16 мая будет закрыт троллейбусный маршрут № 6, 9-й маршрут будет следовать от поселка Машиностроителей до Собора Невского.

Отмечено, что после завершения замены трубопровода на 700-метровом участке ул. Горького от ул. Бородина до ул. Ленина начнется ремонт дорожного полотна.

Напомним, движение по одной полосе на участке ул. Горького от ул. Бородина по ул. Стыценко ограничили с 11 мая. Остановку троллейбуса перенесли ближе к Летнему саду.

Напомним, в Ижевске начали плановые работы по замене трубопровода на улице Горького в районе Летнего сада, которые должны закончится до 20 июня. На объекте уложат 165 метров современного трубопровода в пенополиуретановой изоляции. На время работ на участке ограничено движение по Горького в сторону центра на отрезке между улицами Бородина и Стеценко. Проезд транспорта на данном участке дороги осуществляется по второй полосе.

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