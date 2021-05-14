Двое молодых людей на мотоцикле пострадали при столкновении с «Фиатом» на Пушкинской в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне ночью, 13 мая, напротив дома №185 по ул. Пушкинская в Ижевске 30-летний водитель автомобиля «Фиат Альбеа» врезался мотоцикл «Сузуки». Мужчина за рулем автомобиля поворачивал налево на регулируемом перекрестке, и в этот момент произошла авария. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Мотоцикл в этот момент ехал прямо. За рулем находился 26-летний молодой человек. Он и его пассажир 29-летняя девушка, получили травмы в этом ДТП.

У автомобиля «Фиат» видна вмятина на правом крыле Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

С повреждениями после аварии остался и мотоцикл. На фото с места столкновения видно, что на проезжей части валяются куски метала, принадлежащие «железному коню». У автомобиля «Фиат» видна вмятина на правом крыле.

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