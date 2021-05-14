В Удмуртии запретили посещение лесов из-за пожароопасного сезона до 1 июня Фото: pixabay.com

С 13 мая по 1 июня в Удмуртии на части территорий введен запрет посещения лесов. Это сделали в связи с установившейся жаркой погодой и повышенной угрозой возникновения пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Въезд в леса транспортных средств, проведение там массовых мероприятий и прогулки по лесу запрещены на части территории Алнашского, Вавожского, Воткинского, Глазовского, Граховского, Дебесского, Завьяловского, Камбарского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Можгинского, Сарапульского, Селтинского, Игринского, Увинского, Шарканского, Яганского (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинского лесничеств.

«Лесопожарные силы республики приведены в состояние повышенной готовности, ситуация находится под контролем», - отмечается в сообщении.

С начала 2021 года в республике уже произошло 39 лесных пожаров на общей площади 41,1744 га. Поэтому с 30 апреля был введен особый противопожарный режим. В связи с этим за нарушения были оштрафованы 190 человек.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Движение на перекрестке Горького – Бородина ограничат в Ижевске с 14 мая

Мужчины 79 и 85 лет скончались от коронавируса 14 мая в Удмуртии

Подарки за рисунки: дети Удмуртии могут принять участие в конкурсе «Экомен за чистый город!»