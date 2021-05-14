Финансирование строительства тубдиспансера в Ижевске за счет федерального бюджета будет восстановлено

Фото: со страницы председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова в социальных сетях

12 мая о время ежегодного отчета правительства России депутат государственной думы от Удмуртии Андрей Исаев предложил восстановить финансирование из федерального бюджета строительства 17 объектов здравоохранения в регионах, которое приостановили из-за пандемии коронавируса. В том числе и туберкулезного диспансера в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Как вы отнесетесь к предложению с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки, то есть в этом и следующем году», - обратился Андрей Исаев к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Глава правительства ответил, что финансирование частично будет восстановлено. Средства возьмут из резервного фонда.

Так, в 2021 и 2022 годах из бюджета должны выделить 2,7 миллиарда рублей на достройку объектов здравоохранения.

«Помимо Ижевска, это будут онкологические и противотуберкулезные больницы в Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане», - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство России дополнительно выделит 25 миллиардов рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое молодых людей на мотоцикле пострадали при столкновении с «Фиатом» на Пушкинской в Ижевске

В Удмуртии запретили посещение лесов из-за пожароопасного сезона до 1 июня