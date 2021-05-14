Беременную 15-летнюю школьницу из Удмуртии осудили за кражу денег с карты знакомого Фото: Диля Ахмадишина

15-летняя жительница Вавожского района признана судом виновной в краже 2 000 рублей с карты знакомого. Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Однако, суд учел тот факт, что несовершеннолетняя находится в положении и отсрочил наказание до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что 22 ноября 2020 года школьница нашла у себя дома телефон, который принадлежал другу их семьи. Он забыл его в их квартире накануне.

Малолетняя преступница выяснила, что на устройстве установлена услуга «Мобильный банк». С помощью нее она и похитила деньги.

Средства перевела по номеру телефона своему знакомому, который позже на эти деньги купил ей и ее подруге алкоголь и сигареты.

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