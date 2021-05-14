Карта распространения коронавируса на 14 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 14 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба, на утро 14 мая в Удмуртии зарегистрировали два летальных случая от коронавируса: умерли мужчины 79 и 85 лет.
Также этой болезнью заразилось еще 44 человека. Из них одиннадцать детей и пять пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 15 966
Глазов — 1 489
Воткинск — 1 397
Можга — 1 770
Сарапул — 1 258
Завьяловский район — 1 823
Алнашский район — 652
Балезинский район — 533
Вавожский район — 292
Воткинский район — 366
Глазовский район — 363
Граховский район — 199
Дебесский район — 302
Игринский район — 774
Камбарский район — 296
Каракулинский район — 213
Кезский район — 349
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 330
Малопургинский район — 499
Можгинский район — 301
Сарапульский район — 399
Селтинский район — 278
Сюмсинский район — 245
Увинский район — 929
Шарканский район — 579
Юкаменский район — 304
Якшур—Бодьинский район — 495
Ярский район — 283
Вакцину от COVID-19 уже поставили 102 943 человек.
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