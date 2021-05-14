Карта распространения коронавируса на 14 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 14 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 14 мая в Удмуртии зарегистрировали два летальных случая от коронавируса: умерли мужчины 79 и 85 лет.

Также этой болезнью заразилось еще 44 человека. Из них одиннадцать детей и пять пенсионеров. А 50 пациентов выздоровели и были выписаны.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 15 966

Глазов — 1 489

Воткинск — 1 397

Можга — 1 770

Сарапул — 1 258

Завьяловский район — 1 823

Алнашский район — 652

Балезинский район — 533

Вавожский район — 292

Воткинский район — 366

Глазовский район — 363

Граховский район — 199

Дебесский район — 302

Игринский район — 774

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 349

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 330

Малопургинский район — 499

Можгинский район — 301

Сарапульский район — 399

Селтинский район — 278

Сюмсинский район — 245

Увинский район — 929

Шарканский район — 579

Юкаменский район — 304

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

Вакцину от COVID-19 уже поставили 102 943 человек.

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