Фигуристка из Ижевска Алина Загитова не попала в состав женской сборной России на новый сезон

Фото: @azagitova

10 мая Федерация фигурного катания России утвердила состав сборной на сезон-2021/22. До 1 июня 2021 года его должен утвердить Минспорт.

Важно отметить, что в основной состав женской сборной на будущий сезон не вошла спортсменка из Ижевска, олимпийская чемпионка, Алина Загитова. Однако, свое место в команде получила фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева.

В итоге составы сборных выглядят так:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

В парном катании и танцах на льду окончательные списки еще неизвестны.

Фото: @liza_tuktik

Напомним, сейчас Елизавета Туктамышева отдыхает на Мальдивах, после триумфальной победы команды России на командном чемпионате мира, где наша уроженка выступила в роли капитана.

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