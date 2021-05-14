27-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве 24 ударами отвертки своего знакомого Фото: pixabay.com

Заместителем прокурора Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 27-летнего жителя деревни Уметьгурт Селтинского района. Его обвиняют в убийстве знакомого. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласна материалам уголовного дела, осенью 2020 года пьяный обвиняемый в ночь пришел к своему знакомому. Между ними произошел конфликт на почве ревности.

Тогда житель Удмуртии не менее 24 раз ударил соперника отверткой в область груди, рук и ног. После этого он затащил еще живого потерпевшего в реку и оставил там.

В результате мужчина скончался.

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