Фоторепортаж «Комсомолки» о том, как ижевчане справляются с аномальной жарой

Местом притяжения жителей Ижевска в жаркие дни стала Центральная площадь Фото: Амир Закиров

В Ижевске с 11 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 градусов и более. Жители города по-разному пытаются бороться с жарой. Одни выезжают на пляжи, хотя официально сезон еще не открыт. А другие нашли оазис прямо в центре города - местом притяжения ижевчан стали фонтаны на Центральной площади.

«Комсомолка» сделала фоторепортаж о том, как ижевчане пытаются пережить аномальную жару.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Закиров Амир

Фото: Амир Закиров

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Фото: Закиров Амир

Купальный сезон будет открыт уже совсем скоро, в связи с этим «Комсомолка» составила ТОП пляжей в Ижевске и за его пределами.

О том, какую погоду обещают синоптики на вторую половину мая 2021 в Ижевске, расскажем прямо сейчас.

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