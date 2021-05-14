Фоторепортаж «Комсомолки» о том, как ижевчане справляются с аномальной жарой

Местом притяжения жителей Ижевска в жаркие дни стала Центральная площадь
Фото: Амир Закиров
В Ижевске с 11 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 градусов и более. Жители города по-разному пытаются бороться с жарой. Одни выезжают на пляжи, хотя официально сезон еще не открыт. А другие нашли оазис прямо в центре города - местом притяжения ижевчан стали фонтаны на Центральной площади.
«Комсомолка» сделала фоторепортаж о том, как ижевчане пытаются пережить аномальную жару.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Закиров Амир
Фото: Амир Закиров
Фото: Закиров Амир
Фото: Закиров Амир
Фото: Закиров Амир
Фото: Закиров Амир
Купальный сезон будет открыт уже совсем скоро, в связи с этим «Комсомолка» составила ТОП пляжей в Ижевске и за его пределами.
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