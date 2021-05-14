Сквозной проезд по Красногеройской около УдГУ закроют в Ижевске 15 мая

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Завтра, 15 мая, в Ижевске из-за проведения работ по замене трубопровода с с 09:00 до 22:00 будет закрыто сквозное движение на участке улицы Красногеройской около УдГУ от Ломоносова до Коммунаров. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

«В это время специалисты заменят трубопровод отопления, проложенный под проезжей частью», - сообщили в пресс-службе регионального филиала ПАО «Т Плюс».

Без горячей воды на это время останется один дом на ул. Коммунаров, 216а.

После завершения работ, на участке проведут благоустройство: уложат щебень, а восстановить асфальтовое покрытие. Завершить работы обещают в течение недели.

Напомним, с 14 мая в столице Удмуртии на несколько дней ограничат движение транспорта через перекресток улиц Горького и Бородина.

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