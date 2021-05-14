32-летнюю жительницу Удмуртии осудят за незаконные половые связи Фото: pixabay.com

10 января 2021 года в гости к 32-летней жительницы Кизнерского района Удмуртии пришел ее знакомый, который еще не достиг 16 лет. Женщина вступила с ним в половую связь, зная о его возрасте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено против нее. Ее будут судить по статье половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Сейчас дело направили в суд, где его рассмотрят по существу.

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