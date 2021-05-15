Житель Удмуртии заметил возле своего дома змею длиной 1,5 метра

Фото: instagram.com/pssudm Змея нашла временное пристанище у одной из местных жительниц

Житель Удмуртии заметил змею длиной 1,5 метров рядом со своим домом в Глазове и обратился к спасателям. Как сообщают в «Инстаграм-аккаунте» поисково-спасательной службы, мужчина обнаружил ее в палисаднике у многоэтажки.

На место приехали спасатели и поймали змею. Позже удалось выяснить, что это был амурский полоз,он не ядовитый. Полоза забрала местная жительница, которая разводит змей уже в течение трех лет.

«Амурец достаточно упитанный, неагрессивный, можно сказать ручной. Скорее всего, он сбежал от своего хозяина», – цитирует женщину поисково-спасательная служба.

Полоз будет гостить у местной жительницы пока не найдутся его хозяева.

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