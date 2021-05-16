16 мая в Удмуртии от коронавируса скончались 80-летний мужчина и 82-летняя женщина

За минувшие сутки коронавирус диагностировали в Удмуртии у восьми детей и восьми пожилых людей Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 16 мая в Удмуртии зафиксировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Из общего числа заболевших 13 человек – ижевчане. По девять жителей заболели в Сарапуле и Красногорском районе. Также инфекцию обнаружили у шести жителей Балезинского района. По три новых случая в Глазове и Кезском районе. В Юкаменском районе два заболевших, в Глазовском – один.

Среди новых заболевших восемь детей и восемь человек старше 65 лет.

49 человек сегодня выздоровели. К сожалению, два пациента скончались – это 80-летний мужчина и 82-летняя женщина.

Всего на 16 мая в Удмуртии зарегистрировали 33 481 лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Из этого числа 30 342 человека уже выздоровели и 431 человек погиб. На сегодняшний день состояние 2 295 пациентов расценивается как удовлетворительное, 361 человек находится в состоянии средней степени тяжести и 52 человека – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса привито 103 753 человека, 74 788 человек уже получили второй компонент вакцины.

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