Самую красивую козу выбрали в Удмуртии

Победительницей стала коза по кличке Аяна Фото: Сюмсинский Дом культуры

13 мая в Удмуртии впервые прошел шоу-конкурс «Коза – краса села», об этом сообщает Сюмсинский районный дом культуры на официальной странице «ВКонтакте».

Праздник прошел очень весело Фото: Сюмсинский Дом культуры

Мероприятие прошло в селе Сюмси в рамках Дней муниципальных образований, посвященных Году села в Удмуртии.

Импозантный Оскар Фото: Сюмсинский Дом культуры

Четвероногие и рогатые участники и участницы съехались отовсюду, например, козу англо-нубийской породы, славящейся жирным молоком, привезли из Томска.

Козочки поучаствовали вместе с хозяйками в дефиле Фото: Сюмсинский Дом культуры

Хозяйки козочек нарядили питомцев, оригинально рассказали о них и поучаствовали в совместном дефиле.

Победительницей конкурса и «Красой села» стала коза по кличке Аяна, которая прибыла из Сюмсей вместе со своем кавалером Оскаром и двумя козлятами.

Козочки соперничали друг с другом по красоте и смекалке Фото: Сюмсинский Дом культуры

Титул «Самая смекалистая» получила коза Тюник, по признанию жюри «веселая, неугомонная и очаровательная», в номинации «Самая милая» победила молодая козочка Марта, которая, по словам хозяйки, любит путешествовать, ходить в баню и кататься в коляске.

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