Мужчина, назвавшийся жителем Удмуртии, дважды изнасиловал жительницу Санкт-Петербурга

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего Фото: pixabay.com

14 мая 35-летняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Как сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщина стала жертвой приезжего из Удмуртии.

По словам потерпевшей, она собиралась посидеть на берегу озера в парке Интернационалистов и съесть пиццу. Она пришла туда около 23:00. Неподалеку светловолосый мужчина распивал крепкий алкоголь.

В какой-то момент у женщины завязался разговор с незнакомцем, из которого она узнала, что мужчине 33 года, зовут его Иван, а в Петербург он приехал из Удмуртии, но через два дня возвращается обратно.

Вскоре женщина начала собираться домой. Новый знакомый вызвался ее проводить, и она согласилась. Когда они проходили через сквер, расположенный за супермаркетом на Бухарестской улице, злоумышленник схватил потерпевшую и начал ее душить, после чего изнасиловал. Затем он заставил женщину выпить спиртного и изнасиловал повторно, в процессе он бил жертву по лицу кулаками.

Совершив злодеяние, мужчина скрылся, а потерпевшая на следующий день обратилась в травмпункт, где врачи зафиксировали у нее гематомы на лице, а также ушибы шеи и грудной клетки.

Сейчас подозреваемого разыскивают, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, действительно ли мужчина приехал из Удмуртии, на данный момент неизвестно.

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