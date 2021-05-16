Жительница Ижевска задолжала 152 тысячи рублей и лишилась отечественного автомобиля

Машину оценят и продадут для возмещения долгов Фото: УФССП России по Удмуртии

Ижевчанке, задолжавшей физическим лицам и кредитным организациям 152 тысячи рублей, пришлось лишиться автомобиля, об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

При помощи специального программного обеспечения, распознающего номера транспортных средств, приставы выявили на одной из парковок автомобиль марки «Лада Калина», принадлежащий должнице. В отношении ижевчанки возбуждено 10 исполнительных производств, средства от продажи авто пойдут на оплату долгов.

После того как судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста машину принудительно эвакуировали. Документы будут переданы на оценку а затем на реализацию Росимущество.

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