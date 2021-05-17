Погода в Ижевске: до +32°С и переменная облачность

Жара в Ижевске и не думает спадать Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Перед тем, как вы начнете собираться на работу, не забудьте прочитать прогноз погоды от «Комсомолки». Сегодня, 17 мая, жара в городе и не думает спадать.

Так, синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам дневную температуру до +32°С. Сегодня обойдется без осадков, ожидается переменная облачность. Скорость западного ветра составит 9–14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня днем ожидается до +32°С. Днем будет облачно с прояснениями. Скорость западного ветра составит 4,2 м/с.

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