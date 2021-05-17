Наркотики нашли у 20-летнего пассажира такси в Ижевске

Двух молодых людей задержали из-за непристегнутых ремней в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Экипаж ДПС ГИБДД остановил автомобиль такси в Ижевске. В нем на пассажирских сидениях находились два пассажира, которые не пристегнулись ремнем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Инспекторы ДПС зафиксировали у обоих молодых людей признаки наркотического опьянения. Они отказались от медицинского освидетельствования.

После личного досмотра задержанных полицейские нашли наркотическое средство массой 0,3 г.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков».

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