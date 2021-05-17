Коронавирусом в Удмуртии заразились 47 человек, женщина скончалась

От коронавируса скончалась пожилая женщина. Фото: pixabay.com

По данным на 17 мая, в Удмуртии заразились коронавирусом 47 человек. В числе заболевших: 5 детей до 14 лет, 11 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб республики.

2 285 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 369 – средней степени тяжести, 53 – в тяжелом состоянии.

К сожалению, скончалась 74-летняя женщина. Всего погибло от инфекции 432 человека.

Всего на 17 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 528 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 30 389 человек выздоровели.

103 753 человека всего вакцинировали.

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