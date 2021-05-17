Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 мая 2021 8:11

Коронавирусом в Удмуртии заразились 47 человек, женщина скончалась

Свежая статистика по заболевшим на 17 мая
Инга Коган
КомментироватьОставить комментарий(0)
От коронавируса скончалась пожилая женщина. Фото: pixabay.com

От коронавируса скончалась пожилая женщина. Фото: pixabay.com

По данным на 17 мая, в Удмуртии заразились коронавирусом 47 человек. В числе заболевших: 5 детей до 14 лет, 11 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб республики.

2 285 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 369 – средней степени тяжести, 53 – в тяжелом состоянии.

К сожалению, скончалась 74-летняя женщина. Всего погибло от инфекции 432 человека.

Всего на 17 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 528 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 30 389 человек выздоровели.

103 753 человека всего вакцинировали.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 150 тысяч рублей в месяц нужно жителям Ижевска для счастья

Сухая трава загорелась в микрорайоне «Липовая роща» в Ижевске

Коронавирус Covid-19Жители Удмуртии