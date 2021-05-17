165 старых лифтов заменят в Удмуртии в 2021 году

В Удмуртии занялись старыми лифтами. Фото: правительство Удмуртии

Фонд капремонта Удмуртии одобрил заявку правительства по замене старых лифтов. В 2021 году поменяют о общей сложности 165 лифтов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Замена лифтов – один из самых дорогостоящих видов капремонта. В Удмуртии работа идет в трех направлениях. Первое – это работа Фонда капремонта в рамках краткосрочных планов-трехлеток. Второе - наша республиканская программа субсидирования замены лифтов, когда 20% от стоимости работ берет на себя бюджет. В ее рамках уже заменено 120 лифтов. И третье - участие республики в заявочной компании Фонда содействия реформированию ЖКХ. В ее рамках в 2017 году было заменено 46 лифтов в 14 домах на сумму 74 млн рублей», - рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По его словам, к 2025 году заменят более 1100 лифтов, выработавших свой 25-летний ресурс.

Напомним, Фонд капремонта Удмуртии за 7 лет своей работы заменил 327 лифтов в многоквартирных домах. Все они производства ООО «ТЭС», входящей в Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

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