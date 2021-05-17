Бензин, сосиски и стиральный порошок подорожали в Удмуртии

Сосиски выросли в цене. Фото: pixabay.com

По данным с 5 по 11 мая в Удмуртии зафиксирован рост на некоторые виды товаров. Больше всего подорожали белокочанная капуста – на 6,7%, сухие молочные смеси для детей – на 2,5% и гречка – на 2%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Рост цен наблюдался и на мясные консервы для детей – на 1,6%, сосиски и сардельки – на 1,4%, рис – на 1,3%, печенье – на 1,2%, жирный творог – на 1,1%, карамель – на 1,1% и свинину – на 1,1%. Также повысились цены на стиральный порошок – на 6,9%, зубные щетки – на 4,5%, прокладки – на 1,6%.

Зафиксировано повышение цен на бензин марок АИ-92 (+0,04 рубля), АИ-95 (+0,04 рубля) и дизельное топливо (+0,05 рубля).

Но есть и приятные новости. Цены снизились на помидоры, яйца, чай, полукопченую и варено-копченую колбасу и подсолнечное масло, а также подгузники, туалетную бумагу, сухой корм для животных, детские джинсы, шампуни и напольные электропылесосы.

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