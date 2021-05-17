Видео: после пожара в парке Кирова прокуратура Удмуртии проведет проверку

В парке Кирова произошел пожар. Фото: pixabay.com
По факту пожара в районе парка им. Кирова в Ижевске природоохранная межрайонная прокуратура проведет проверку.
По предварительным данным, 16 мая произошел низовой пожар на территории городских лесов Нагорного участка Ижевского лесничества в районе парка на площади 0,16 га. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности в лесах и тушении лесных пожаров, в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.
Отметим, ход и результаты проверки находятся на контроле природоохранного прокурора.
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