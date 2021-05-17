На деньги ижевчан на Южной набережной Ижевска посадили 101 яблоню

Ижевчане посади алею яблонь. Фото: администрация Ижевска

15 мая на Южной набережной Ижевска появилась аллея из 101 яблони. Как сообщает пресс-служба администрации города, организатором экологической акции стала ижевчанка Софья Хамитова.

Средства на покупку саженцев, необходимых удобрений и почвы Софья собрала сама с помощью неравнодушных жителей города. Сотрудники администрации помогли с выбором территории для озеленения и решением организационных вопросов.

«Вместо кедров решили, что посадим яблони «Роялти» - они имеют окрас цветов, похожих на сакуру, это очень красиво», - подчеркнула Софья.

Больше сотни местных жителей поучаствовали в посадке деревьев. У каждого дерева теперь есть табличка с именами тех, кто их посадил.

Отметим, идея по посадке деревьев зародилась у Софьи в 2018 году. Она организовала акцию #СадиДобро, в рамках которой были высажены 39 кедров в парке Кирова. В 2019 году в парке Космонавтов было посажено 50 кедров.

Ранее Олег Бекмеметьев сообщал о старте работ по созданию зеленого каркаса города, и сейчас приоритет в высадке деревьев отдаётся территориям вдоль магистралей.

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