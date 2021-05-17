Водитель грузовика ночью сбил пожилого мужчину на трассе в Удмуртии

На трассе в Удмуртии погиб мужчина
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
17 мая в Удмуртии в результате ДТП погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба ГИБДДД по региону, авария произошла ночью на 30 км автодороги «Ижевск-Воткинск» Завьяловского района.
58-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» не заметил пешехода на проезжей части и наехал на него. В результате 63-летний мужчина погиб на месте.
Отметим, на одежде пешехода не было световозвращающих элементов.
По факту происшествия проводится расследование.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
17-летняя девушка получила травмы в ДТП, которое произошло из-за усталости водителя в Ижевске
Где появятся новые остановки в Ижевске и когда начнут строить городской приют для животных?