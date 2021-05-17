Солнечная арка и озеленение: каким видят сквер около кафе «Рябинушка» в удмуртском поселке Игра

Проект сквера. Фото: Олег Зонов

Проект сквера возле кафе «Рябинушка» в поселке Игра в Удмуртии участвует в народном голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По проекту на территории вдоль ул. Советская от ул. Труда до заезда к кафе появится сквер. Рабочие названия «Наследие» или «Река времени». Как подчеркивает глава района Олег Зонов, проект призван показать историю Игринское района. Так, у памятника У. Митрею развернется историко-туристическая зона, пешеходная дорожка будет напоминать сибирский тракт, а солнечная арка станет символом завтрашнего дня.

Срок начала благоустройства и объемы работ зависят от активности жителей Удмуртии во время голосования. До 30 мая на сайте 18.gorodsreda.ru можно проголосовать за этот объект.

В идеале работы начнутся уже в этом году. Планируется сделать площадку и дорожку со стороны ул. Труда, а также провести грунтовые работы под озеленение. В 2022 году благоустроят площадь у памятника К. Митрею, сделают освещение и поставят малые архитектурные формы.

СПРАВКА КП

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. Его задача – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны.

В рамках проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства продлится до 30 мая. Территории, набравшие больше голосов, будут благоустраивать в 2022 году. Проголосовать можно здесь.

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