66-летняя жительница Ижевска перевела мошенникам более 7,6 миллионов рублей

Не верьте мошенникам! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

66-летняя ижевчанка стала жертвой мошенников. В общей сложности она перевела им более 7,6 млн рублей! Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что женщине звонили неизвестные с различных номеров, дублировавших с помощью ip-телефонии номера телефонов московского региона. При этом подменные номера дублировали телефоны, размещенные на официальных сайтах ведомств.

Сначала женщине позвонила якобы сотрудница Центрального банка и сообщила, что с одного из ее банковских счетов осуществлен перевод денег неизвестному и зафиксированы попытки хищения ее сбережений с банковских счетов.

Но она не поверила звонившей. Но ей снова позвонили – уже сотрудник правоохранительных органов. Пожилая женщина сверила входящий номер телефона с номерами, размещенными на официальном сайте. После совпадения поверила и стала следовать указаниям злоумышленника.

В итоге за месяц она перевела почти 5 млн рублей собственных сбережений, накопленных за жизнь. А также оформила на себя 5 кредитов в различных банках на сумму более 2,6 млн рублей.

Денежные средства она переводила на «безопасные» счета, которые ей указывали.

Когда она поняла, что ее обманули, она пришла в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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