Власти Ижевска объяснили причину запаха в новом фонтане на Центральной площади

Дети очень любят купаться в фонтане
Фото: Амир Закиров
Жители Ижевска пожаловались на неприятный запах около нового фонтана на Центральной площади. Сообщения появились в социальных сетях города.
«Причина появления запаха – цветение воды, вызванное заносом песка и грунта, а также попаданием в воду пыльцы от цветущих растений. Вода из фонтана будут спущена, коммунальные службы очистят чашу от образовавшегося налета», - власти Ижевска так прокомментировали эту ситуацию.
После окончания работ фонтан вновь наполнят водой. И жителей города просят не использовать круглый фонтан для купания.
Напомним, у светомузыкального фонтана понедельник является днем профилактики. Вечером 17 мая его снова.
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