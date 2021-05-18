Более 500 кг небезопасной рыбы неизвестного происхождения изъяли в Удмуртии

На рыбу не было ветеринарных документов Фото: pixabay.com

12 мая в Удмуртии выявили 581 кг небезопасной в ветеринарном отношении речной замороженной рыбы неизвестного происхождения, об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукция хранилась в производственном цехе одного из ИП. На ней не было маркировки, сообщающей о наименовании, дате производства и установленном сроке годности. Ветеринарные документы также отсутствовали.

Рубя изъяли из оборота и поместили на ответственное изолированное хранение, а против ИП возбудили административное производство. Сейчас решается вопрос о дальнейшем использовании либо уничтожении продукции.

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