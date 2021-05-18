Прокуратура начала проверку по факту пожара в «Нечкинском» национальном парке в Удмуртии

Предстоит выяснить, имело ли место нарушение законодательства о пожарной безопасности в лесах Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура начала проверку по факту пожара на особо охраняемой природной территории федерального значения, об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 17 мая обширный лесной пожар достиг национального парка «Нечкинский». Как было предварительно установлено, возгорание произошло в квартале 78 Нечкинского участкового лесничества в Воткинском районе неподалеку от деревни Сидоровы горы. Площадь поврежденного леса составила 45 га. Есть вероятность, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

Проверка выявит, было ли нарушено законодательство о пожарной безопасности в лесах и тушении лесных пожаров. Природоохранный прокурор взял ход и результаты проверки под личный контроль.

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