Жителя Удмуртии осудили за ДТП, подстроенное для получения страховки

Для того чтобы реализовать свой план, мужчина вступил в сговор с незнакомцами Фото: pixabay.com

30-летнего жителя Удмуртии осудили за мошенничество в страховой сфере, об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

В начале 2019 года мужчина вступил в сговор с незнакомцами, чтобы инсценировать ДТП и получить страховку. Заговорщики умышленно совершили столкновение автомобилей «Форд» и ВАЗ-21099 на улице Кирпичной в Ижевске. После этого двое злоумышленников скрылись с места происшествия, а подсудимый и один его соучастник вызвали сотрудников ГИБДД.

Подставное ДТП было зафиксировано, и мошенники обманным получили страховое возмещение по ОСАГО в размере 244 406 рублей.

Подсудимый признал свою вину, и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил мужчине штраф размером в 10 тыс. рублей.

В отношении остальных участников преступления расследуется отдельное уголовное дело.

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