Водитель из Ижевска, виновный в ДТП с 6 авто на ул. Удмуртской, проведет 3 года в колонии

Водитель сел за руль в нетрезвом виде Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Суд вынес приговор 37-летнему ижевчанину, который в прошлом году спровоцировал аварию с 6 автомобилями, об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.

Как было установлено, 21 августа 2020 года мужчина находился состоянии алкогольного опьянения, но все равно сел за руль и поехал по улице Удмуртской в сторону улицы Советской. Впереди двигался мотоцикл, с которым столкнулся нетрезвой водитель, не успевший снизить скорость. В результате мотоцикл отбросило на два автомобиля, которые стояли впереди. Здоровью мотоциклиста был причинен легкий вред.

Тем временем пьяный водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ, который из-за удара наехал на три передних авто. В одной из машин находился 4-летний ребенок, который получил повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред его здоровью.

Сам виновник аварии с места происшествия скрылся, но позднее его задержали сотрудники полиции.

Суд назначил ижевчанину 3 года лишения свободы в колонии-поселении, кроме того мужична в течение 3 лет не будет иметь права управлять транспортным средством. При этом суд учел смягчающие обстоятельна: наличие на иждивении у подсудимого детей, полное признание вины и извинения потерпевшим, а также заболевания, которые имеются у самого подсудимого и членов его семьи.

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