Жителям Удмуртии могут помочь в благоустройстве Парка павшим героям в Увинском районе

Так будет выглядеть парк после благоустройства

Парк павшим героям – одно из любимых мест отдыха жителей Увинского района Удмуртии. А еще это место памяти – здесь установлен мемориал, к которому приходят ветераны и школьники, чтобы почтить героев Великой Отечественной войны.

Парк был заложен в 60-х годах и за все время своего существования ни разу капитально не обновлялся. Находится он в поселке Ува, на улице Карла Маркса.

«Здесь несколько раз проводился косметический ремонт, но территория все равно обветшала. А хочется, чтобы были аккуратные дорожки и новые скамейки, аккуратные посадки», – рассказывает специалист администрации муниципального образования «Увинское» Светлана Тараканова.

Жители просят посадить здесь карсивые деревья и кустарники, а также оборудовать места отдыха

Проект благоустройства Парка павшим героям участвует в народном голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

По задумке жителей, в парке нужно убрать старые аварийные деревья и неряшливые заросли, засеять газоны, высадить кустарники и молодые деревца, а еще облагородить аллеи и обустроить места отдыха с удобными лавочками. Также парк требует дополнительного освещения.

Сроки и объемы работ по благоустройству зависят от самих жителей Удмуртии: путем голосования они могут определить приоритетные объекты. Проголосовать можно на сайте до 30 мая.

СПРАВКА КП

В 2019 году стартовал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Задача этого проекта – поспособствовать развитию муниципалитетов на территории России и поддержать их инициативы.

В рамках проекта благоустраиваются общественные пространства, парки и набережные. Кроме того, реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Голосование за дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий продлится до 30 мая. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустраивать в 2022 году. Проголосовать можно здесь.

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