Жителя Удмуртии подозревают в покушении на убийство знакомого

Причиной инцидента стала пьяная ссора ФОТО:pixabay.com

В Сарапуле расследуют уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство, об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртии.

По имеющимся данным 14 мая подозреваемый и его 58-летний знакомый совместно распивали алкоголь. Потом они поссорились и около 20:00 возле дома № 120 по ул. Советская подозреваемый несколько раз ударил товарища ножом. После этого потерпевший был госпитализирован с колото-резаными ранениями брюшной стенки и шеи, а его буйны знакомый задержан.

Осмотр места происшествия уже произведен, также назначены необходимые судебные экспертизы. Сейчас готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения. В суде следователь будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

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