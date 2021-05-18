Ребенок убежал из частного детского сада в Ижевске

Воспитатели не заметили исчезновения одного из детей Фото: предоставлено героиней публикации

В одном из частных детских садиков Ижевска произошел неприятный и пугающий инцидент: с территории убежал ребенок.

Об этом случае рассказала в «Инстраграме» ижевчанка Софья. Утром 17 мая, около 11:20-11:30, женщина со своим ребенком и еще одной молодой мамой ожидали начала занятий в детском развивающем центре на улице Кунгурцева. В какой-то момент они обратили внимание на гуляющего неподалеку ребенка. Было странно, что он находился на улице без взрослых, так как на вид малышу было не больше двух лет, однако женщины забили тревогу не сразу.

«Сначала я подумала, может, его мама где-то недалеко, наблюдает», – рассказывает Софья.

Но мама мальчика не показывалась, а малыш тем временем перешел проезжую часть, благо на ней не было автомобилей, добрался до детской площадки и залез на горку.

Взволнованные ижевчанки подошли к ребенку, чтобы присмотреть за ним, потом решили, что одна из них сходит в частный садик, находящийся неподалеку, и узнает, не оттуда ли малыш.

Оказалось, что работники сада пропажу воспитанника не заметили. Подходя к учреждению, молодая мама ожидала увидеть суету и панику, но все было спокойно, так что она даже засомневалась, что ребенок оттуда. Тем не менее вскоре выяснилось, что мальчик ушел именно из этого садика, каким-то образом проскользнув мимо воспитателей. Женщины передали ребенка работнику детсада, и тот унес его на руках обратно.

«Комсомолка» обратилась к руководству детского сада. Оказалось, что работники шокированы произошедшим.

«На данный момент проводится служебная проверка по поводу халатности воспитателей, воспитатели увольняются. С родителями вопрос решается, все уведомлены. Ситуация очень плохая, я согласна. Будут ужесточаться меры контроля, устанавливаться камеры, чтобы полностью следить за воспитателями», – прокомментировал ситуацию руководитель учреждения.

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