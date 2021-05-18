Традиционные гулянья выпускников в Летнем саду Ижевска не состоятся

Охрана в школах на время праздничных линеек также будет усилена Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске принято решение об отмене традиционных массовых гуляний выпускников школ после Последнего звонка. Об этом 18 мая сообщила журналистам начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова.

Раньше мероприятия всегда проходили в Летнем саду им. Горького, но в этом году в связи с напряженной обстановкой их не будет, а все общественные пространства, куда ребята могут отправиться праздновать окончание школы самостоятельно будут усиленно охраняться силовыми структурами.

Тем не менее в школах 22 мая, как обычно, пройдут линейки и концерты. Только родителей будут пропускать по спискам, а школьную охрану усилят сотрудниками Росгвардии.

Напомним, 22 мая также будет запрещена продажа алкоголя.

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