45 сотрудников детсадов Ижевска обучили работе с детьми, больными сахарным диабетом

Эти педагоги будут работать в специализированных группах детских садов Фото: pixabay.com

Весной 2021 года – в марте и апреле – 45 педагогов из детских садиков Ижевска прошли специальное обучение, чтобы работать с малышами, имеющими такой серьезный диагноз, как сахарный диабет 1 типа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Теперь эти специалисты работают в садиках, где созданы специализированные группы для таких ребят. Главная задача этих групп – обеспечить детям с особенностями здоровья полноценную жизнь и возможность развиваться наравне со сверстниками.

«Мы готовы к диалогу с родителями наших пациентов, готовы решать какие-то возникающие вопросы. У нас общая цель – сделать все, что обеспечить соответствующее лечение и наблюдение за этими детками. Уверен, что совместными усилиями мы сможем найти оптимальное решение», – говорит министр здравоохранения Георгий Щербак.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в республике проживает 478 инсулинозависимых детей, и треть из них – дошкольного возраста. Диабет 1 типа обычно проявляется в раннем возрасте. Ежегодно это заболевание диагностируют примерно у 50 человек в Удмуртии.

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