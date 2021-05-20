Погода в Ижевске на 20 мая: ожидается до +29 и без дождей

Жара в Ижевске продолжается. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 20 мая.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, жара продолжается. Сегодня днем температура воздуха составит +27…+29°С. Будет небольшая облачность, без осадков.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 753 мм рт. Ст, магнитное поле спокойное.
Желаем вам отличного четверга!
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