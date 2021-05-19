Хотел помириться, но схватился за нож: следователь рассказал подробности убийства женщины и ее любовника в Ижевске

Чудовищной трагедией завершилась ссора семейной пары в Ижевске. Фото: Екатерина Гажура

Чудовищной трагедией завершилась ссора семейной пары. Молодой человек поругался с супругой, а когда приехал мириться, застал ее с другим. Узнав об измене, мужчина схватился за нож…

Подробности страшных событий «Комсомолке» рассказали следователи.

ПОСТОЯННО ССОРИЛИСЬ

Эдуард и Юлия* познакомились в 2013 году на соревнованиях по лыжным гонкам. Подростки сразу понравились друг другу, завязалось общение. В 2019 году влюбленные поженились. Родители Юлии оставили паре квартиру в Октябрьском районе, а сами переехали в Сарапул.

Юля устроилась работать тренером в бассейне. Эдуард же перебивался случайными подработками, с заработком было нестабильно. Из-за этого семейная жизнь сразу же не заладилась.

«Больше всего Эдуарда задевало, что его супруга, как он говорил, была более сильная характером. Она пыталась им руководить: не давала ему с друзьями встречаться, что-то ремонтировать в автосервисе. Она говорила, что надо больше времени проводить дома с ней. Из-за этого у них были ссоры. Супруга работала официально, и этим она его тоже упрекала», — говорит следователь.

Эдуарда задевало, что Юля постоянно сидела в телефоне и с кем-то общалась. На расспросы, кто это, девушка отвечала, что это просто знакомые.

В конце концов Юлии надоело жить с безработным мужем, и она подала документы на развод. Тем более, что назревал новый роман – в соцсетях девушка познакомилась с 22-летним Георгием. Тот официально работал в магазине — помогал матери. Всю зарплату он отдавал им. Мать молодого человека запрещала ему видеться с Юлией, пока та не разведется. Но тот все равно оказался с девушкой в ненужный момент…

ХИТРОСТЬЮ ПОПАЛ В КВАРТИРУ

Разводиться Юля и Эдуард должны были в начале июня 2020 года. Муж был против этого. 9 июня молодые люди поссорились. Юля собрала вещи супруга и выгнала его из дома. Эдуард уехал в деревню Новая Чернушка в Якшур-Бодьинском районе: там жила его бабушка.

На следующее утро мужчина захотел помириться с женой. Он приехал в Ижевск, купил цветы и отправился домой к Юле. Он знал, что жена ни за что не впустила бы его в дом. Но у мужчины был при себе старый телефон Юлиной сестры. Он зашел с ее аккаунта в «Инстаграм» и попросил впустить его в дом — мол, слишком тяжелые сумки. В этот момент из подъезда вышел сосед, и Эдуард попал в подъезд. Юлия сразу же открыла ему дверь. Увидев на пороге мужа, девушка растерялась и попросила его не входить. Но он не послушал и, заподозрив жену в измене, бросился в квартиру.

«Сначала он прошел прямо по коридору, в одну комнату заглянул, во вторую. Приоткрыл дверь во вторую комнату и увидел, что там лежал мужчина в нижнем белье».

Разъяренный Эдуард кинулся на кухню и схватил нож. Юля пыталась остановить мужчину, не пускала его в комнаты, но тот напал на нее.

«Первый удар ножом он нанес ей в шею, перебивая голосовые связки. Она даже не могла крикнуть, позвать кого-то на помощь. Последующие два удара были в спину в область сердца. Супруга упала в коридоре. Девушка пыталась защититься от мужа, у нее были изрезаны руки…» - говорит следователь.

Разобравшись с женой, Эдуард вернулся в комнату, где лежал любовник. Нанеся ему несколько ударов, мужчина вытер нож салфеткой и бросил на пол.

Позже у Юлии были зафиксированы 25 ножевых ранений, а у Георгия — семь. Цветы следователи нашли на балконе.

ПЫТАЛСЯ СКРЫТЬСЯ

Эдуард сел в машину и поехал в сторону Казани — надеялся скрыться от правосудия. По дороге позвонил другу и рассказал, что убил жену. Сразу же после звонка мужчина выбросил технику на дороге. Друг предложил встретиться у Южной автостанции. Эдуард все рассказал знакомому, и тот повез его к себе на родину — в Каракулинский район. По пути убийца выбрасывал из машины испачканную кровью одежду.

Позже следователи нашли его обувь и брюки. На одежде сохранились следы крови убитых.

В Каракулино Эдуард встретился с еще одним знакомым, который имел проблемы с законом и даже отсидел. Он посоветовал мужчине написать явку с повинной. Преступник так и сделал — пошел в полицию и признался в убийстве.

17 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА

Эдуард пытался уверить, что в момент убийства находился в состоянии аффекта. Но психологическая экспертиза это не подтвердила. Он показал на манекене, как наносил удары ножом. Сначала мужчина ударил жену, потом Георгия, потом снова вернулся к Юлии. Суд учел смягчающие обстоятельства — явку с повинной и содействие следствию. В итоге мужчине дали 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и выплату потерпевшим в 1 млн рублей.

*Все имена героев изменены

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