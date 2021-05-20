Незаконную рекламу в электронном дневнике распространял Центр информатизации Удмуртии

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Региональный центр информатизации Удмуртии распространял рекламу в школьном электронном дневнике. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по республике.

Такие действия незаконны: рекламы не должно быть в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях.

По результатам рассмотрения дела Региональный центр информатизации признан нарушившим часть 10 статьи 5 ФЗ «О рекламе».

Уполномоченному должностному лицу Удмуртского УФАС России уже переданы материалы дела для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Центру грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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