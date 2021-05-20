Летом несколько раз будут перекрывать дорогу к аэропорту Ижевска

Дорогу к аэропорту Ижевска перекроют. Фото: 24.kz

В течение этого лета будет закрыто движение транспорта на дороге «Завьялово-Гольяны» — «Ижевск-Аэропорт». Как сообщает пресс-служба «Ижавиа», это связано с проведением соревнований по велоспорту.

Временное закрытие движения планируется в следующие даты:

8 июня с 9:30 до 14:00

9 июня с 9:30 до 16:00

15 июня с 9:30 до 14:00

16 июня с 9:30 до 16:00

11 августа с 9:30 до 14:00

12 августа с 9:30 до 16:00.

Схема izhavia.su

На время закрытия будет организован объезд по автодороге общего пользования (Ижевск-Аэропорт) - Завьялово. Учтите это при составлении маршрута в аэропорт.

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