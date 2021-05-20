Утро в Ижевске: подробности убийства любовников, новый храм, проверка частного детсада

Ижевск. Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 мая, четверг. По прогнозам синоптиков, жара в городе продляется: температура поднимется до +29 градусов.

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Суд в Удмуртии продлил арест обвиняемого в убийстве девочки до 23 июня

Какие анализы нужно сдать в Ижевске, если есть подозрения на клещевой энцефалит

Разметка краской на дорогах Ижевска выполнена на 50%

Прокуратура проверила политехнический колледж Ижевска из-за госпитализации трех студентов

Жители Удмуртии могут решить, как будет выглядеть сквер у железнодорожного вокзала в Воткинске

53-летний пассажир трактора погиб на дороге в Удмуртии 18 мая

Водоснабжение отключат на сутки в городе Удмуртии 20 мая

37-летнего жителя Удмуртии осудили за экстремизм в социальных сетях

Дорогу в деревне Лудзя-Норья отремонтировали в Удмуртии

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Шокирующие подробности убийства любовников

Подробности убийства стали известны

Чудовищной трагедией завершилась ссора семейной пары. Молодой человек поругался с супругой, а когда приехал мириться, застал ее с другим. Узнав об измене, мужчина схватился за нож… Подробности страшных событий читайте здесь.

Новый храм

Новый храм появится в Ижевске

В Ижевске заложили камень в основание строящегося храма мученицы Татианы. Раньше на месте будущего храма располагалось ветхое здание, которое передали епархии. На данный момент отреставрировали два крыла, а центральную часть перестроят в храм. Где построят храм, читайте здесь.

Интервью с Туктамышевой

Елизавета Туктамышева

Фигуристка из Удмуртии и серебряная чемпионка мира Елизавета Туктамышева стала новой героиней шоу «50 вопросов. Спорт» на сервисе Premier. Елизавета рассказала о своем детстве, спортивной форме и планах на будущее.

Проверка частного детсада

Из частного детсада ушел ребенок

Прокуратура Удмуртии проведет проверку по факту ухода ребенка из частного детского сада. По итогам проверки оценят соблюдение прав воспитанников на охрану жизни, здоровья и безопасность во время нахождения в детском саду.

Хорошего вам дня!

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Погода в Ижевске на 20 мая: ожидается до +29 и без дождей

Незаконную рекламу в электронном дневнике распространял Центр информатизации Удмуртии