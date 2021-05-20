Водитель багги ударил мужчину во дворе на ул. Ленина в Ижевске

Водитель ударил мужчину из-за проблемы на проезжей части, Фото: скриншот видео

В социальных сетях Ижевска разошлось видео очевидцев, как незнакомец ударил водителя. Как пишут очевидцы, мужчины не поделили проезжую часть во дворе ул. Ленина, 93. Ролик опубликовали вечером 19 мая.

На ролике видно, как молодой человек в шлеме слезает с багги и агрессивно направляется в сторону другого водителя. Подойдя вплотную к окну транспорта, мужчина ударил водителя. «Вы что делайте?» — кричала пассажирка.

В комментариях мнения жителей разделились.

«Тут ролик вырван из контекста, может его задавить хотели, а он с ребёнком, ты бы не бросился своего ребёнка защитить? Может он и миром бы всё решил, откуда же нам знать», — пишут ижевчане

«Ну все такие нервные, сидите дома и пейте валериану, а не по городу катаетесь», — гласит ещё один комментарий.

Водитель багги предложил выйти другому водителю, но на этом стычка закончилась.

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