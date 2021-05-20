Автомобиль перевернулся на дороге на ул. Новоажимова в Ижевске

Машина в Ижевске перевернулась из-за неудачного маневра Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

19 мая около 17:00 автомобиль перевернулся на проезжей части на ул. Новоажимова в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, есть пострадавшие.

22-летняя водитель автомобиля Mazda (Мазда) хотела перестроиться, но не рассчитала безопасность маневра. В итоге произошло столкновение с двумя двигающимися попутно автомобилями. В результате Mazda перевернулась.

52-летняя пассажирка перевернувшегося авто пострадала. Ее госпитализировали.

«Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: согласно правилам маневрирования, при перестроении водитель должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые перестроения не совершают. Водитель, движущийся по своей полосе, всегда имеет преимущество перед тем, кто только собирается занять эту полосу», – говорится в сообщении пресс-службы.

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