Видео: голый мужчина упал со второго этажа на ул. 10 лет Октября в Ижевске

О мотивах поступка достоверно неизвестно, Фото: скриншот видео
В ночь с 18 на 19 мая жители Ижевска увидели голого ниже пояса мужчину. Очевидец снял его на видео.
Как сообщает ижевчанин, около 01:00 неизвестный мужчина залез на второй этаж здания, повыбивал стекла и упал. Тогда другие очевидцы вызвали «скорую».
В пресс-службе Минздрава Удмуртии «Комсомолке» сообщили, что мужчину доставили в 1 РКБ с сотрясением головного мозга.
О мотивах его поступка достоверно неизвестно.
Напомним, в прошлую субботу ижевчане заметили голую женщину. Она направлялась в сторону центра по ул. Коммунаров.
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