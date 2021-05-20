Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 мая 2021 11:14

Видео: голый мужчина упал со второго этажа на ул. 10 лет Октября в Ижевске

Его доставили в больницу с сотрясением
Анастасия Михайлова
КомментироватьОставить комментарий(0)
О мотивах поступка достоверно неизвестно, Фото: скриншот видео

О мотивах поступка достоверно неизвестно, Фото: скриншот видео

В ночь с 18 на 19 мая жители Ижевска увидели голого ниже пояса мужчину. Очевидец снял его на видео.

Как сообщает ижевчанин, около 01:00 неизвестный мужчина залез на второй этаж здания, повыбивал стекла и упал. Тогда другие очевидцы вызвали «скорую».

В пресс-службе Минздрава Удмуртии «Комсомолке» сообщили, что мужчину доставили в 1 РКБ с сотрясением головного мозга.

О мотивах его поступка достоверно неизвестно.

Напомним, в прошлую субботу ижевчане заметили голую женщину. Она направлялась в сторону центра по ул. Коммунаров.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Очевидцы: школу №87 в Ижевске эвакуировали

- Автомобиль перевернулся на дороге на ул. Новоажимова в Ижевске

ЧППроисшествия в Ижевске