Очевидцы: школу №87 в Ижевске эвакуировали

Очевидцы сообщают об эвакуации школы в Ижевске, Фото: Егор Авдеев

Очевидцы сообщили, что в Ижевске эвакуировали школу №87 на ул. Холмогорова, 37. Всех детей вывели на улицу.

В данный момент «Комсомолка» дозванивается до сотрудников Росгвардии, чтобы выяснить причины эвакуации школьников.

Напомним, что ранее глава города Олег Бекмеметьев сообщал о тренировочных эвакуациях. Их должны провести во всех школах города. Об этом он писал на своей странице в социальных сетях после стрельбы в казанской школе.

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