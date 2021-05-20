Очевидцы: школу №87 в Ижевске эвакуировали

Очевидцы сообщают об эвакуации школы в Ижевске, Фото: Егор Авдеев
Очевидцы сообщили, что в Ижевске эвакуировали школу №87 на ул. Холмогорова, 37. Всех детей вывели на улицу.
В данный момент «Комсомолка» дозванивается до сотрудников Росгвардии, чтобы выяснить причины эвакуации школьников.
Напомним, что ранее глава города Олег Бекмеметьев сообщал о тренировочных эвакуациях. Их должны провести во всех школах города. Об этом он писал на своей странице в социальных сетях после стрельбы в казанской школе.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Автомобиль перевернулся на дороге на ул. Новоажимова в Ижевске