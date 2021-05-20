Эвакуацию школы №87 в Ижевске прокомментировали в МВД

Сотрудники полиции и Росгвардии проверили школу №87, Фото: Егор Авдеев

Около 10:53 минут очевидцы сообщили, что школу №87 в Ижевске эвакуировали. По словам источника, всех детей вывели на улицу без вещей.

«Мимо меня девчонка проходила, класс третий, и телефон попросила позвонить маме, сказала, что всех отпустили по домам», — рассказал свидетель происшествия.

Как прокомментировали в пресс-службе МВД по Удмуртии, в ведомство поступило анонимное сообщение о минировании учебного заведения. Сотрудники полиции и Росгвардии проверили здание школы. Детей и педагогический состав эвакуировали.

Угроз для жизни и здоровья не было выявлено.

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