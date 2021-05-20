Двух подростков из Татарстана осудили в Удмуртии за сбыт наркотиков

Подростки из Татарстана сбывали наркотики на территории Удмуртии Фото: Архив КП

Двух 17-летних подростков осудили за незаконный сбыт наркотиков. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Удмуртии, молодые люди учились в колледже в Агрызе.

Наркотики подростки сбывали на территории Удмуртии бесконтактным способом. По данным следственного комитета, молодые люди хотели заработать.

Одному молодому человеку назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второго приговорили к двум годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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